Opvolger voor De Geest bij BASF

Op 1 januari wordt de 51-jarige Jan Remeysen de nieuwe ceo bij BASF Antwerpen, in opvolging van Wouter De Geest.

De Geest is twaalf jaar lang de ceo geweest van BASF Antwerpen, de grootste petrochemische productiefabriek van het land. BASF Antwerpen telt meer dan 3.200 medewerkers en realiseerde vorig jaar een omzet van 6 miljard euro. Het is wereldwijd de tweede grootste site van de Duitse groep-BASF.

Wouter De Geest verdwijnt niet helemaal, want hij blijft lid van de raad van bestuur van BASF Antwerpen.

Maar de operationele leiding komt dus in handen van Jan Remeysen, die vandaag nog de titel draagt van vicepresident Isocyanaten & Precursors. Remeysen (1968) is doctor in de scheikunde, en heeft een lange staat van dienst binnen BASF. Hij startte zijn carrière in 1996 op de Milieudienst in Antwerpen en groeide er in 2003 door tot afdelingshoofd Milieu, Gezondheid, Veiligheid, Energiebeleid en Communicatie. In 2005 kwam hij aan het hoofd van de Polyamide en Voorproducten-afdeling bij BASF. Vanaf 2010 werkte hij op de hoofdzetel van BASF in het Duitse Ludwigshafen. Bij zijn terugkeer naar Antwerpen eind 2014, kreeg Remeysen de functie die hij tot nu uitoefende.

Voka

Wouter De Geest is op dit moment voorzitter van de chemiefederatie Essenscia en van Voka, het netwerk van Vlaamse ondernemingen.