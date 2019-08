Even frisser, tot het zaterdag weer 30 graden wordt

Na de hittegolf mag u genieten van twee dagen frisser maar mooi weer. Zaterdag wordt het alweer puffen.

In de loop van vandaag wordt het overwegend droog en komen er opklaringen vanaf de kust. Vooral in de Ardennen is er nog een bui mogelijk. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 26 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen en wordt later overwegend matig uit het westen.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het helder tot licht bewolkt en rustig. In de Ardense valleien kunnen er wat nevel of mogelijk enkele mistbanken gevormd worden. De minima liggen tussen 8 en 13 graden bij een zwakke of aan zee matige zuidwestelijke wind.

Vrijdag wordt een aangename zomerdag met zon en soms meer hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft overal droog. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden bij een meestal zwakke wind uit west tot zuidwest.

Zaterdag zorgt een opstuwing van een warme luchtmassa vanuit het zuiden voor tijdelijk warmer weer. Het blijft droog en wordt overwegend zonnig met soms enkele wolkenvelden. De temperaturen stijgen tussen 25 of 26 graden aan zee en in de Ardennen. Lokaal wordt het 30 graden in de Kempen. ‘s Avonds neemt de bewolking vanuit het westen toe en in de nacht trekt een zwak koufront over het land.

Zondagochtend kan er mogelijk wat lichte regen vallen op het koufront dat uiteindelijk wegtrekt naar het oosten. Achter het koufront wordt het wisselend bewolkt met kans op een lokaal buitje. Het wordt gevoelig frisser met maxima rond 20 graden in het centrum.

Maandag is het waarschijnlijk licht wisselvallig met enkele buitjes en tussendoor ook opklaringen. We halen nog steeds maxima rond 20 graden in de meeste streken.

Dinsdag wordt het rustig en overwegend droog met mooie opklaringen en maxima rond 20 graden. Woensdag verliest de hoge druk zijn invloed op ons weer en neemt de kans op regen toe.