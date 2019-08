Jessi Combs, snelste vrouw op vier wielen, komt om bij recordpoging

In een uitzonderlijke poging om een nieuw snelheidsrecord neer te zetten, is de 36-jarige Jessi Combs woensdag overleden. Ze zou wel een record gebroken hebben.

Ze wás al de snelste vrouw op vier wielen. Maar de droom van Jessi Combs was om de snelste vrouw op aarde te worden. Dat record stond op naam van Kitty O’Neil, die met een wagen op drie wielen een snelheid van 618 mijl per uur haalde. Combs - die in oktober vorig jaar 483 mijl per uur haalde - wilde dat record breken. Ze trok naar de Alvord Desert in Oregon, waar ook O’Neil in 1976 haar snelheidsrecord neerzette. Maar het ging grondig mis. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

‘Combs was een van de uitzonderlijke dromers die de moed had om die mogelijkheden om te zetten in realiteit’, schrijft haar familie wel in een statement. ‘Ze heeft deze aarde achtergelaten als snelste vrouw op aarde.’ Volgens haar familie heeft ze dus het record van O’Neil gebroken.

Een van haar laatste berichten op Instagram schreef Combs dat mensen haar gek noemen. ‘Dan zeg ik “dank je”.’