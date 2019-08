GP van België: vandaag gratis pitwalk voor F1-fans

Op donderdag begint het raceweekend van de GP van België echt. Voor de fans is er alvast de pitwalk ...

Uiteraard bestaat een raceweekend hoofdzakelijk uit de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Op vrijdag zijn er de eerste oefensessies, maar op donderdag vinden de eerste activiteiten reeds plaats op het circuit van Spa-Francorchamps.

Het circuit wordt geïnspecteerd, er is een controle van heel wat systemen, rijders doen te voet, met de fiets of de scooter een rondje over het circuit, de zogenaamde track walk. Heel wat activiteit dus, maar voor de F1-fans is er als opwarmer alvast de pitwalk.

Net als vorig jaar opent het F1-circus de toegang tot de pitlane. Tijdens de pitwalk kan je door de pitlane lopen en krijg je een zicht op wat er allemaal in de pitlane en teamboxen gebeurt. Uiteraard kan je ook heel wat leuke foto's nemen. Je kan ook op jacht gaan naar een handtekening van je favoriete rijder want de rijders maken dan even tijd om handtekeningen uit te delen.

Belangrijk is echter dat de pitwalk <strong>enkel toegankelijk</strong> is<strong> voor mensen die een ticket hebben gekocht voor de drie dagen</strong>. Kocht je enkel een ticket voor zondag, dan zal je geen toegang krijgen. Vergeet dus zeker niet je tickets voor vrijdag, zaterdag en zondag mee te nemen. Hiermee krijg je gratis toegang.

Je kan geen ticket kopen voor de pitwalk.

Pitwalk GP van België 2019:

Datum: donderdag 29 augustus

Tijdstip: 16u - 18u

Ingang: La Source - circuit Spa-Francorchamps

