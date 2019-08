Greta Thunberg op Amerikaanse bodem na lange zeilreis: ‘Dit is overweldigend’

De Zweedse klimaatactiviste meerde vannacht met haar boot aan in New York na een tocht van bijna 14 dagen over de Atlantische Oceaan. Ze zal deelnemen aan een klimaatttop van de Verenigde Naties. ‘Dit is overweldigend, de grond onder mijn voeten voelt wankel.’

‘Het is gek dat een 16-jarige de Atlantische Oceaan moet oversteken om een vuist te maken voor het klimaat’, zei Thunberg na haar aankomst. ‘Natuurlijk wil ik niet dat iedereen dit doet.’

Finally here. Thank you everyone who came to see me off in Plymouth, and everyone who welcomed me in New York! Now I’m going to rest for a few days, and on Friday I’m going to participate in the strike outside the UN. pic.twitter.com/yZ9yJHh1lZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Om de VN-klimaattop in New York te kunnen bijwonen, wou Thunberg niet het vliegtuig nemen. Ze besloot met een klimaatneutrale zeilboot de reis te maken. Op 14 augustus ging ze aan boord van de Malizia II in de haven van het Britse Plymouth. De vader van Greta ging mee, samen met een cameraman en twee kapiteins: Boris Herrmann en Pierre Casiraghi.

Na veertien dagen op een boot heeft Thunberg vier wensen: ‘Vers voedsel eten, niet doodvriezen, niet nat zijn, en mezelf kunnen wassen.’ Gevraagd naar een boodschap aan de president Donald Trump - een klimaatscepticus - zei ze nog: ‘Mijn boodschap voor hem is gewoon om naar de wetenschap te luisteren, maar dat doet hij duidelijk niet. Niemand is erin geslaagd hem te overtuigen van de klimaatverandering, en de urgentie van de situatie. Waarom zou ik daar in slagen? Ik zal me focussen op het verspreiden van bewustzijn (over klimaat, red.).’

Behalve de klimaattop, op 23 september, staan twee klimaatprotesten op het programma, op 20 en 27 september.

Dit is de eerste trip van Thunberg naar Noord- en Zuid-Amerika sinds ze in de zomer van 2018 begon met klimaatstakingen voor het Zweedse parlement. Een actie die wereldwijd jongeren inspireerde, ook in ons land. Zo zullen dertig jongeren van Youth for Climate, met Anuna De Wever aan het roer, later dit jaar met een zeilboot naar de VN-klimaatconferentie in Chili varen.