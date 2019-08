‘Wolk in mijn hoofd’, voor mama’s met een ‘grijze wolk’ na de bevalling

Eén op de vijf moeders kampt met ernstige psychologische problemen na de geboorte van een kind, blijkt uit buitenlands onderzoek. Maar te weinig vrouwen zoeken hulp. Een nieuwe campagne ‘Wolk in mijn hoofd’ moet daar iets aan doen.

In ons land komen vrouwen met depressieve gedachten of angstige gevoelens na de bevalling niet op consultatie, merken specialisten van het UZ Gent. Daarom wordt vandaag de website wolkinmijnhoofd.be gelanceerd. Het is een oproep om het taboe te doorbreken, over de problemen te praten en professionele hulp te zoeken.

Bij 75 procent van de vrouwen die psychische problemen ervaart voor of na het krijgen van een baby, worden die problemen niet herkend. Slechts 1 op de 10 krijgt de juiste hulp. Het uitblijven van de roze wolk is vaak taboe. ‘Te weinig vrouwen zoeken of aanvaarden hulp. Je hoort blij te zijn met je zwangerschap of de geboorte van je kindje’, vertelt psychiater Gilbert Lemmens (UZ Gent).

Klachten verbergen

‘Vrouwen durven niet voor hun gevoelens uitkomen, ze proberen hun klachten te verbergen en stellen de zoektocht naar hulp uit.’ Tijdens de zwangerschap en de maanden na de bevalling, voelen vrouwen zich vaak heel kwetsbaar. De problemen die bij 1 op de 5 opduikt, variëren van een depressie tot een angststoornis of een ernstige postnatale psychose.

Een postnatale depressie is niet te verwarren met een ‘babyblues’, die bij 3 op de 4 vrouwen voor tijdelijke neerslachtigheid zorgt na de geboorte. Bij ernstige psychologische problemen - die langer aanslepen - heeft ook het kind, de partner en de rest van het gezin te lijden onder de situatie.

‘Onderzoek toont gevolgen voor het verloop van de zwangerschap en bevalling, de ontwikkeling van het kind en de interacties tussen de moeder en het kind’, zegt psycholoog Rita Van Damme. ‘Ook is er een hogere kans op psychische problemen op lange termijn. Daarom willen we deze psychische problemen snel detecteren en de juiste behandeling opstarten.’

Drie keer screenen

Die behandeling is afhankelijk van de aard van de mentale problemen, de intensiteit en de omgeving. Vrouwen kunnen therapie volgen, dagbehandelingen of een opname. Na de bevalling bieden gespecialiseerde ‘Moeder-Baby-Eenheden’ een behandeling, waarbij er behalve hulp voor de moeder en haar partner ook ruimte is voor coaching van de moeder tijdens de zorg en interactie met haar baby.

De website informeert, ondersteunt aan de hand van getuigenissen en tips en verwijst door naar professionele hulp. ‘Zo willen we vrouwen aanmoedigen om te praten over psychische klachten met vrienden, familie of zorgverleners’, zegt Lemmens. ‘We willen vrouwen en hun omgeving ook meer bewust maken van het bestaan van deze klachten. Alleen zo kunnen we vrouwen tijdig de juiste hulp bieden.’

Het plan van minister Jo Vandeurzen om vrouwen al tijdens én na de zwangerschap te screenen op mentale problemen krijgt vorm, meldt De Morgen vandaag. Op drie momenten komt er zo’n bevraging: 20 weken zwangerschap, 6 weken na de bevalling, en opnieuw na zes maanden. De eerste twee screenings worden door vroedvrouwen uitgevoerd, de laatste door Kind en Gezin.