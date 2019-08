Opleidingsniveau doet er niet toe, studiekeuze wel

Er zijn meer vacatures voor afgestudeerden uit het tso dan voor masters in de Antwerpse industrie.

Meer dan 23.000 vacatures zijn er in de regio Antwerpen-Waasland. Daarvan zijn er 20 procent op zoek naar technische profielen, de transportsector is nog eens goed voor 11 procent. Technische kennis is daarbij belangrijker dan het studieniveau. Dat concludeert Voka Antwerpen-Waasland, dat de vacatures in realtime monitort.

Bachelors zijn het meest gewild. Vooral de richtingen bedrijfsmanagement en informatica zijn begeerd, en ook boekhouders zijn in trek. Maar binnen de sectoren productie en techniek is er meer vraag naar afgestudeerden van het technisch secundair onderwijs dan naar masters, stelt Voka vast. Wie beroepssecundair onderwijs volgde, ligt binnen de sector bijna even goed in de markt als een master. Van alle werkgevers is 13 procent expliciet op zoek naar iemand uit het tso en 10 procent naar een afgestudeerde met een bso-diploma.

Ook binnen de logistiek en het transport liggen afgestudeerden uit het bso en het tso goed in de markt. Daar is wel veel vraag naar specifieke getuigschriften naast het diploma, zoals heftruckchauffeur of magazijnier.

Wie korter geschoold is, heeft dus niet noodzakelijk minder kans op een job dan een universitair. Maar de studierichting doet er wel toe. ‘Wie in de brede regio rond Antwerpen met een tso-diploma elektromechanica of elektronica op de arbeidsmarkt komt, heeft zelfs tot vijftienmaal meer kans op een job in vergelijking met andere richtingen’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka Antwerpen-Waasland.