Brusselse politie flitst zonder camera

De Brusselse politie haalt een wets­artikel van onder het stof en bekeurt sinds 1 augustus meer snelheidsovertredingen zonder camera.

De Brusselse ­politie gebruikt vanaf deze maand een ‘nieuwe’ methode om snelheidsduivels te beboeten. Ze haalt daarbij een artikel uit de wegcode van onder het stof dat agenten in staat stelt zonder camera snelheidsovertredingen vast te stellen. Dat schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz. Afgelopen weekend schreef de fietsbrigade van de politiezone zo al 48 processen-verbaal uit voor onaangepaste snelheid.

‘Vroeger deden we dat ook al wel, maar zelden’, zegt woordvoerder Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. De politiezone wil de methode nu vaker gebruiken op plaatsen waar geen camera’s of trajectcontroles (kunnen) staan.

‘Bovendien,’ zegt Slosse, ‘is een camera contextblind.’ Agenten kunnen bijvoorbeeld inschatten of een autobestuurder zijn of haar snelheid of rijgedrag aanpast aan de lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een zwakke gebruiker, de densiteit van het verkeer of de weersomstandigheden (regen, ijzel, sneeuw). ‘Camera’s kunnen dat niet ­registeren, wij wel.’ Het prin­cipe is niet nieuw: ‘Agenten ­bekeuren wel vaker zaken die niet door een apparaat vast­gelegd worden, zoals nacht­lawaai,’ zegt Slosse.

Bijzondere bewijswaarde

Of de nieuwe manier van bekeuren een betwisting kan doorstaan, laat Slosse in het midden. ‘Maar als onze vaststellingen in het verkeer conform de regels gebeuren, dan heeft onze vaststelling wel bijzondere bewijswaarde. Dan is het aan de bekeurder om het tegendeel te bewijzen.’

De Brusselse politie wil snelheidsduivels meer gaan beboeten omdat onder meer uit de veiligheidsmonitor bleek dat Brusselaars zich ­ergeren aan agressief rij­gedrag. ‘En ook agressie in het verkeer kun je niet met een ­camera vastleggen.’