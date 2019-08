Brexit-activiste plant rechtszaak tegen Boris Johnson wegens opschorten parlement

De bekende Britse activiste Gina Miller, een groot tegenstandster van de Brexit, is woensdag begonnen met het voorbereidende werk voor een rechtszaak tegen premier Boris Johnson. Ze wil zo beletten dat hij het parlement tijdelijk opschort om een Brexit zonder akkoord door te drukken.

Miller maakte woensdag in een persbericht bekend dat ze door juristen laat uitzoeken of de tijdelijke opschorting van het parlement een inbreuk is op de soevereiniteit van de instelling.

‘Het besluit van Johnson is een brutale poging van werkelijk historische omvang om te voorkomen dat de uitvoerende macht verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn gedrag voor het parlement’, meldt Miller in de verklaring.

De 54-jarige zakenvrouw dwong eerder via een rechtszaak al af dat de leden van het Britse Lagerhuis hun stem konden uitbrengen over het opstarten van de Brexit.

Onlinepetitie

Volgens persbureau Reuters bereidt een andere groep activisten een gelijkaardige rechtszaak tegen Johnson voor in Schotland. Een onlinepetitie tegen de opschorting van het Britse parlement heeft woensdag in een mum van tijd dan weer meer dan een half miljoen handtekeningen verzameld, zo meldt ITV News. De initiatiefnemers willen dat de werkzaamheden in Westminster niet worden onderbroken zolang het Verenigd Koninkrijk de Brexit niet uitstelt of helemaal opgeeft.

Elke burger van het VK kan met een petitie op de proppen komen. Ze zijn vooral symbolisch van aard. Indien een petitie 100.000 handtekeningen krijgt, moet het parlement een debat over het onderwerp toelaten. In april kwam het tot zo’n debat toen 6 miljoen mensen een petitie steunden voor de terugtrekking van de Brexit. Dergelijke petities noch de debatten hebben rechtstreekse gevolgen.