Vier jonge vrouwen krijgen zwemverbod in Kortrijks zwembad

Vier amokmaaksters uit Noord-Frankrijk mogen het nieuwe zwembad in Kortrijk niet meer binnen. Dat bevestigt de politie van zone Vlas. Eerder werden al identiteitscontroles ingevoerd na problemen met bezoekers.

‘In het LAGO zwembad op Kortrijk weide waren er dinsdagavond problemen met vier Noord-Franse vrouwen’, zegt Thomas De Tavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. ‘Ze blokkeerden onder andere de wildwaterbaan voor andere zwemmers. Ze negeerden verschillende keren de bevelen van de redders, dus werd de politie erbij gehaald.’

Daarop werden de vrouwen uit het zwembad gezet. Ze krijgen een locatieverbod van vier maanden. Na enkele eerdere incidenten vorige maand zette de stad extra veiligheidspersoneel en politiepatrouilles in. Verder hangen er 36 veiligheidscamera’s in en rond het zwembad. Er werd ook een zwarte lijst aangelegd voor amokmakers. Acht personen mogen het zwembad al niet meer in, en daar komen er nu nog vier bij.

‘We spelen kort op de bal’, legt De Tavernier uit. ‘In deze drukke maanden houden we het zwembad nauwlettend in het oog. Redders moeten instaan voor de veiligheid van de personen in het water. Als het uit de hand loopt, dan bellen zij de politie. Om het zwemplezier van alle bezoekers te vrijwaren en overlast tegen te gaan, moet iedereen zich sinds deze zomer aanmelden met zijn of haar identiteitskaart. Dat is al een eerste screening. Wie zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, komt er niet in.’