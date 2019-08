Nederlander De Kleijn sprint naar de zege in Druivenkoers Overijse, Belgen maken het podium compleet

Arvid de Kleijn (Metec-KTH) heeft woensdag de Druivenkoers van Overijse (cat.1.1) gewonnen. De 25-jarige Nederlander haalde het na een sprint met een omvangrijke groep voor Gianni Vermeersch en Tom Van Asbroeck. De Zwitser Fabian Lienhard werd vierde voor Timothy Dupont. Arvid de Kleijn was eerder dit seizoen al winnaar in de Midden-Brabant Poort Omloop, de derde etappe van de Ronde van Normandië, de derde rit in de ronde van de Loir-etCher en de openingsetappe van de Course Cycliste de Solidarnosc in Polen.

Na zowat vijf kilometer wedstrijd versnelden Dries De Bondt, Maurits Lammertink en Zakkari Dempster. Lang zong het trio het niet uit en al vrij vlug smolt het peloton opnieuw samen. Het sein dan voor Piet Allegaert, Angelo Tulik, Benjamin Perry, Simon Pellaud en Rory Townsend om te gaan aanvallen. Na twintig kilometer koers gingen zij voor de grote groep uitrijden. Het vijftal boekte een maximale voorsprong van 3:45 op het peloton.

In de acht plaatselijke ronden, van elk 11 kilometer, sloop de grote groep met mondjesmaat naar de vroege vluchters toe. Dit terwijl de opeenvolging van de hellingen Waversesteenweg, Schavei en de Tombeurstraat voor uitdunning van het peloton zorgde. Met nog iets meer dan drie ronden voor de boeg was de voorsprong van de leiders geslonken tot 45 seconden.

Op 33 kilometer van de finish vormde zich met Xandro Meurisse, Dries De Bondt, Benjamin Perry, Piet Allegaert, Angelo Tulik, Mathijs Paasschens, Rory Townsend en Simon Pellaud een nieuwe kopgroep. Door toedoen van de Cofidisploeg werd tijdens de beklimming van de Schavei, na 170 kilometer koers, op uitzondering van Dries De Bondt iedereen weer ingerekend. De Bondt sneed met een voorsprong van 15 seconden de laatste ronde aan. In volle finale troepte echter alles weer samen en stevende een omvangrijke kopgroep naar de eindmeet. In de daaropvolgende sprint haalde Arvid de Kleijn het. De Nederlander volgt Xandro Meurisse op als eindlaureaat van de Druivenkoers in Overijse.

Uitslag:

1. Arvid de Kleijn (Ned/Metec-TKH) de 198 km in 4u44:48 (gem 41,713 km/u)

2. Gianni Vermeersch z.t.

3. Tom Van Asbroeck

4. Fabian Lienhard (Zwi)

5. Timothy Dupont

Vermeersch vloekt na tweede plaats: "Als ik eerder begin in sprint, win ik zeker"

Gianni Vermeersch sprintte woensdag in de Druivenkoers van Overijse naar de tweede plaats. De 26-jarige West-Vlaming moest enkel de Nederlander Arvid de Kleijn voor zich laten. Zondag rijdt hij zijn laatste wegwedstrijd. Daarna ligt de focus volop op het nieuwe veldritseizoen dat voor Vermeersch start op 8 september in Eeklo.

"Een tweede plaats is altijd net niet en dus een beetje sneu", begon Vermeersch na afloop. "Langs de andere kant mag ik wel tevreden zijn met die prestatie. Spijtig genoeg was het zo nipt. Kon ik er sneller uitkomen dan win ik zonder meer. Ik denk ook dat ik de snelste sprint van het pak gereden heb. Ik zat echter ingesloten en kon pas vrij laat me opnieuw vrij maken en afstormen naar de eindmeet toe. Ligt die 100 meter verder, dan win ik, maar dat was dus niet het geval."

Zondag 8 september begint voor Gianni Vermeersch het veldritseizoen. "Mijn eerste cross ga ik afwerken in Eeklo. Het is misschien wat raar om nu al over het veldritseizoen te praten als de temperaturen rond de dertig graden bengelen en we dus nog in volle zomer zitten. Maar dat was vorig jaar niet anders. Toen ook hebben we door het goede weer een hele tijd zowat wegwedstrijden in het veld afgewerkt. Ik begin er alvast met een heel goed gevoel aan. Na de GP Scherens in Leuven van komende zondag ligt mijn focus volledig op wat komt in het veldrijden. Ik ben er alvast klaar voor. Ik mag zeggen dat ik een mooi wegseizoen achter de rug heb. De voorjaarsklassiekers reed ik in dienst van mijn kopmannen. En ik behaalde enkele mooie resultaten de afgelopen weken met een 6e plaats in Dwars door het Hageland en nu dus een tweede plaats in de Druivenkoers."