Nieuw-Zeeland verbiedt zwemmen met dolfijnen in populaire Bay of Islands

De tuimelaar, de bekendste dolfijnsoort, heeft het moeilijk in Nieuw-Zeeland. De populatie slinkt snel. Toeristen mogen niet meer met de dieren zwemmen in de regio ‘Bay of Islands’.

De populatie tuimelaars in Nieuw-Zeeland lijdt onder het contact met mensen, meent de overheid. Zeker in Bay of Islands, in het noorden van Nieuw-Zeeland. Hun aantal is gezakt van 270 in 1999 tot 31 nu. Boottochtjes om toeristen een kans te bieden met de dolfijnen te zwemmen zijn er verleden tijd, meldt The Guardian. Een poging om de populatie weer op te krikken.

De bootjes met toeristen die enkel willen kijken naar de toeristen komen ook onder strengere toezicht. Die toeristenbootjes mogen enkel in de voor - of namiddag uitvaren. Langer dan twintig minuten bij de dolfijnen blijven, wordt verboden. In andere regio’s mag zwemmen met dolfijnen wel nog.