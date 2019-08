TV-tips. De film waarmee Kathryn Bigelow geschiedenis schreef

Een Japans meesterwerk, een Amerikaanse oorlogsfilm en een Britse komiek. Zeg nu nog eens dat er niks op tv is.

1 RAN

Canvas, 21.15-23.50 uur

Japanners hanteren eenvoudiger namen voor films dan voor mensen: Ran is het absolute meesterwerk van Akira Kurosawa, over de oude krijgsheer Hidetora Ichimonji die zijn rijk wil verdelen tussen zijn drie zonen Taro Takatora, Jiro Masatora en Saburo Naotora. Alle drie Ichimonji’s, dat spreekt. ‘Ran’ betekent trouwens ‘chaos’.

2 THE HURT LOCKER

Vier, 21.30-0.10 uur

Kathryn Bigelow gaat de geschiedenis in als de eerste vrouw die de Oscar won voor beste regisseur, voor deze The hurt locker. Ze gaat ook de geschiedenis in als één van de vijf vrouwen die erin slaagden enkele jaren gehuwd te blijven met James Cameron. Ook een knappe prestatie.

3 WHO DO YOU THINK YOU ARE

BBC 1, 22.00-23.00 uur

Dit programma, waarin bekende Britten in hun verleden duiken, staat of valt met wie de centrale gast is. Deze week is dat komiek Paul Merton. De kans dat het programma deze week staat, is daarmee bijzonder groot.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.25 uur

De begroting, en dan vooral hoe die op orde te krijgen, is uiteraard een van de heikele punten tijdens de federale formatie. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera Institute, komt uitleggen hoe het gat in die begroting kan gedicht worden. Intussen schakelt Brits premier Boris Johnson een versnelling hoger in de Brexitsaga door het Britse parlement tijdelijk op te schorten. Piet Eeckhout, professor Europees Recht aan de University College in London, voorziet ons van duiding.