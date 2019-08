Zo rijdt u veilig bij hevige regenbuien en onweer

Rijden door wind en regen brengt gevaren met zich mee. Met deze tips komt u veilig op uw bestemming.

Door regen wordt de zichtbaarheid tijdens het rijden beperkt. Hou daarom zeker voldoende afstand en pas uw snelheid aan. Hierdoor is er meer tijd om te reageren op onverwachte situaties en heeft u uw auto beter onder controle. Doe dimlichten aan om de zichtbaarheid te vergroten. Zoek desnoods een veilige parkeerplaats op en wacht tot de zichtbaarheid verbetert.

Bij het passeren van een gebouw of een vrachtwagen bestaat kans op windstoten. In open vlaktes of bij het voorbijrijden van een brug heeft de wind ook vrij spel. Voor voertuigen met een groter volume, zoals caravans en aanhangwagens is de impact nog groter. Zorg ervoor dat u voorbereid bent op deze situaties. Hou daarom steeds beide handen op het stuur, maar vermijd krampachtig rijden.

Plassen op de weg

Door regen kunnen er grote plassen ontstaan op het wegdek. Wanneer de auto, bijvoorbeeld door aquaplaning, begint weg te glijden, haal dan de voet rustig van het gaspedaal. Probeer niet te sturen vooraleer de auto weer grip heeft. Heeft u een handgeschakelde auto? Trap dan de koppeling in en hou het stuur recht.

Wanneer de auto toch begint te tollen, blijf dan kijken en sturen in de richting waar de auto naartoe moet. Tollen kan overigens niet enkel voorkomen bij regen, ook bladeren verhogen het slipgevaar. Wees extra aandachtig op wegen met bomen en vermijd ze indien mogelijk.

Als u de diepte van de plassen niet goed kan inschatten, kan u beter vermijden er door te rijden. De kosten voor reparatie kunnen immers hoog oplopen wanneer er water in de motor komt. Niet enkel schade aan de motor, maar ook defecte elektronica kan de factuur de hoogte in jagen.

Vermijd de baan indien mogelijk

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk om verplaatsingen op de rijbaan te vermijden. Let er bij het parkeren op dat u niet in de buurt van bomen parkeert. Vallende takken en bomen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken.

Mocht u toch genoodzaakt zijn de auto te nemen, zorg er dan zeker voor dat deze goed in orde is. Kijk na of de bandendruk in orde is en er genoeg profiel op de banden aanwezig is. Controleer ook zeker of de ruitenwissers in orde zijn.