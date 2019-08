Frankrijk stuurt wel vrouw naar EU, maar ze is niet onbesproken

De kogel is eindelijk door de kerk: de Franse president Emmanuel Macron heeft Sylvie Goulard aangeduid als kandidaat-eurocommissaris. De 54-jarige Goulard heeft tonnen ervaring als Europees Parlementslid en was ook kortstondig minister van Defensie onder Macron. Enkel Italië moet nu nog een kandidaat nomineren.

Goulard, die voor haar lidmaatschap van Macrons La République En Marche tot de centristische partij MoDem van François Bayrou behoorde, ‘wordt erkend voor haar Europese ervaring’ en ‘is in staat om een belangrijke rol te spelen in de Commissie’, zegt het Elysée woensdag in een mededeling.

Frankrijk was met Italië bij de twee laatste Europese landen die nog een kandidaat voor de Commissie van aanstaand commissievoorzitter Ursula von der Leyen moesten nomineren.

Goulard zetelde acht jaar in het Europees Parlement en maakte daar naam in de commissie Economische en Monetaire Zaken. Als lid van de liberale ALDE-fractie schaarde ze zich in debatten aan de zijde van haar fractieleider Guy Verhofstadt en van de groene Daniel Cohn-Bendit, fervente voorstanders van meer Europese integratie. Ze schreef mee aan wetteksten die het Europese toezicht op de nationale begrotingen strenger maakten en liet zich gelden bij de oprichting van de bankenunie.

Gerechtelijk onderzoek

Voor ze carrière maakte in het parlement, was Goulard onder meer adviseur van toenmalig Europees Commissievoorzitter Romani Prodi.

In 2017 trad Goulard als defensieminister toe tot de regering van premier Edouard Philippe, maar na amper een maand moest ze opstappen nadat het gerecht een onderzoek was opgestart naar de mogelijke illegale tewerkstelling van medewerkers door haar ex-partij MoDem, die in realiteit door het Europees Parlement betaald zouden zijn. Dat onderzoek loopt nog. In januari 2018 werd Goulard vicegouverneur van de Franse nationale bank, een functie die ze nu dus zal moeten opgeven.

Het is nog niet duidelijk welke bevoegdheid Goulard zal krijgen in de nieuwe Commissie, maar het is een publiek geheim dat Frankrijk hoopt op een economische portefeuille. Zo zou Goulard in de voetsporen treden van haar landgenoot Pierre Moscovici, de huidige Europees commissaris van Economische en Monetaire Zaken. Maar ze wordt ook genoemd als de nieuwe commissaris van Handel.

Gendergelijkheid

De voordracht van Goulard maakt het mogelijk dat aankomend Commissievoorzitter Von der Leyen haar ambitie waarmaakt om een Commissie te leiden waar minstens evenveel vrouwen als mannen in zetelen. De Duitse zal wel nog moeten kiezen welke Roemeense kandidaat ze kiest - Boekarest droeg zowel een man als een vrouw voor - en ook de Italiaanse kandidaat kan de verhouding nog wijzigen. Het is ook mogelijk dat de Hongaarse kandidaat-commissaris - een man - nog vervangen wordt.

In de loop van volgende week wordt de definitieve toewijzing van de portefeuilles verwacht, waarna de verschillende kandidaten kunnen beginnen studeren voor hun hoorzitting in het Europees Parlement. Wellicht stemt dat parlement op 22 oktober over de benoeming van de voltallige Commissie, waar de nieuwe ploeg op 1 november van start moet kunnen gaan.