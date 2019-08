Lara Spencer presenteert de ‘Goog Morning America’ ochtendshow op ABC, en nam enkele dagen geleden het curriculum van de Britse prins George op de korrel. Die start in september weer met school, zoals alle andere kinderen, en krijgt een resem vakken voorgeschoteld: van kunst, Frans, geschiedenis, muziek tot ballet. Hoewel dat geen nieuws is - prins William zei eerder al dat zijn zoon van balletles houdt - kwam het ter sprake in de ochtendshow van Spencer.

Toen ze over de balletles van de prins sprak begon het publiek te lachen. Waarop Spencer meelachte en zei: ‘Ik heb nieuws voor u, prins William, we zullen zien hoe lang dat duurt’.

I bloody love that Prince George is going to be doing ballet, it’s so endearing. Boys dance, and it makes them no less of a man. Really nothing to be laughed at @LaraSpencer @GMA #BoysDanceToo pic.twitter.com/NIY59Po8Ez