Greta Thunberg komt aan in New York: ‘Land in zicht!’

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft na veertien dagen zeilen de kust van New York bereikt. Ze moet nog even wachten op de douane voor ze aan wal mag komen in de North Cove Marina op Manhatten.

De crew kwam rond 15 u Belgische tijd aan en hebben anker gelegd aan Coney Island. Thunberg laat weten dat ze nog even moeten wachten om aan land te kunnen gaan tot ze door mogen van de douane. Afhankelijk van het tij wordt de aankomst gepland om 14 u 45 lokale tijd, dat is 20.45 Belgische tijd, in de North Cove Marine.

We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Ze liet om 11 u Belgische tijd al weten dat land in zicht was: ze zag lichtjes van Long Island en New York City.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Klimaattop

Om de VN-klimaattop in New York te kunnen bijwonen moest Thurberg de Atlantische Oceaan oversteken. Dat wou ze niet doen met een vliegtuig, dus besloot ze met een klimaatneutrale zeilboot de reis aan te vatten.

Op 14 augustus ging ze aan boord van de Malizia II in de haven van het Britse Plymouth. De vader van Greta ging mee, samen met een cameraman en twee kapiteins: Boris Herrmann en Pierre Casiraghi.

De wereld werd via Twitter op de hoogte gehouden van het leven op de boot. ‘Geen zeeziekte tot nog toe’, schreef Thunberg op de vierde dag van de reis. ‘Maar het leven op Malizia II is als kamperen op een achtbaan!’

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 17, 2019

Geen luxereis

Erg comfortabel was de reis niet, maar dat wist Thunberg op voorhand al. Het comfort op de 18 meter lange zeiljacht was tot een minimum beperkt, elke gram waarop bespaard kan worden, wordt benut. Er was geen toilet aanwezig, geen vaste douche, keuken of deftige bedden. Het toilet is een kleine blauwe emmer in een hoekje op het dek.

Het hoogtechnologische schip wekt zelf elektriciteit op met zonnepanelen en onderwaterturbines. Met haar zeiltocht wil Thunberg niet alleen haar ecologische voetafdruk beperken. ‘Het is ook een signaal dat de klimaatcrisis echt bestaat.’

Ook Anuna zeilt

De Belgische klimaatactiviste Anuna De Wever zal in oktober naar een klimaatconferentie in Chili zeilen. Ze doet dat samen met dertig andere jongeren. De actie wil de aandacht vestigen op de vervuilende luchtvaartindustrie en pleit voor milieuvriendelijkere alternatieven.

De jongeren vertrekken op 2 oktober met de driemaster Regina Maris vanuit de Nederlandse stad Scheveningen. Tussendoor maken ze vier stops: Casablanca, Tenerife, Cabo Verde en Recife. Het is de bedoeling om rond 20 november aan te komen in Rio de Janeiro, in Brazilië. Van daaruit reizen ze met de bus door naar Santiago (Chili), waar in december de 25ste VN-klimaatconferentie plaatsvindt. Ook de Franstalige klimaatactiviste Adélaïde Charlier zal meereizen met het zeilschip. Het is nog niet duidelijk hoe de groep zal terugkeren.