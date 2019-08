Chanel Beauty kiest voor transgendermodel Teddy Quinlivan

Theodora ‘Teddy’ Quinlivan was naar eigen zeggen in tranen toen ze te horen kreeg dat ze het gezicht van de nieuwe campagne van Chanel Beauty zou worden. ‘Mijn hele leven is een gevecht geweest. (..) Maar hier ben ik, als eerste openlijk transgendermodel dat werkt voor Chanel.’

Quinlivan liep eerder al twee shows voor Chanel, zo schrijft ze zelf op Instagram, máár dat was voor ze zich als transgender bekendmaakte. ‘Toen ik me outte, wist ik dat sommige merken hun samenwerking met mij zouden stopzetten. Ik dacht dat ik nooit voor het iconische Chanel zou werken. Maar hier ben ik nu, in de campagne van Chanel Beauty.’

Ze heeft nog een boodschap voor alle transgenders. ‘De wereld zal je op de grond stampen, op je spuwen en zeggen dat je waardeloos bent. Het is jouw taak om de kracht te tonen om weer op te staan, om te blijven vechten. Als je opgeeft, zal je nooit tranen van overwinning voelen opwellen.’

Chanel sluit zich met deze samenwerking aan bij andere modemerken die hun deuren al eerder open gooiden. Victoria’s Secret kondigde onlangs een samenwerking met de Braziliaanse Valentina Sampaio aan, een jaar nadat marketingbaas Ed Razek gezegd had dat bij het lingeriemerk geen plaats is voor transgendermodellen. De 71-jarige Razek kondigde inmiddels zijn pensioen aan. Andere lingeriemerken, zoals Bonds, kozen ook al voor transgenders.