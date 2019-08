Lotto-Soudal zette dinsdag performance manager Kevin De Weert met onmiddellijke ingang op non-actief. De aanleiding was een incident vorige vrijdag voor de start van de Vuelta. De ex-bondcoach zou in dronken toestand het rennershotel in Torre del Pla zijn binnengekomen.

‘Ik ga niet dieper ingaan over wat er precies is gebeurd, maar het klopt dat ik daar een fout heb gemaakt’, reageert de Weert, op vakantie op Ibiza. ‘Het was niet oké en niet ...