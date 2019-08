Facebook voor overleden mensen

Een nieuwe Nederlandse sociaalnetwerksite The Afternet richt zich uitdrukkelijk op overledenen. De site wil naar eigen zeggen steun bieden aan nabestaanden en een volwaardig alternatief te worden voor Facebook.

Bezieler Nicolai Kippersluis verloor 30 jaar geleden zijn broertje. Daarom zocht hij een gepaste manier om zijn overleden broer te eren in een digitaal tijdperk. Uiteindelijk leidde dit tot The Afternet, een sociaalnetwerksite waarmee gebruikers hun digitale leven na hun dood kunnen bepalen.

Gebruikers kunnen een eigen tijdlijn maken zoals op Facebook met berichten foto’s en per herinnering/post aangeven wanneer die gedeeld mag worden. Eventueel dus pas na hun overlijden.

‘De bedoeling was om een plek te creëren waar nabestaanden herinneringen met elkaar kunnen delen en de volgende generaties kennis kunnen maken met de gebruiker’, zegt Kippersluis. Na het overlijden wordt de profielpagina dan een soort van herinneringspagina. Gebruikers kunnen vooraf curatoren aanstellen die na hun overlijden de pagina zullen beheren.

Op Facebook zijn ook profielen van overledenen terug te vinden. Nabestaanden kunnen het profiel laten verwijderen, maar er zijn ook mensen die er bewust voor kiezen het profiel te laten staan. Het is hier waar The Afternet probeert om de concurrentie aan te gaan met Facebook.

In tegenstelling tot Facebook kunnen herinneringen naderhand worden toegevoegd. ‘Op sociaalnetwerksites zoals Facebook kan je maximum 10 jaar teruggaan in de tijd, bij ons kan dit tot de geboorte. Bovendien is het voordeel dat gebruikers waarschijnlijk geen oppervlakkige informatie – foto’s van de recentste lunch bijvoorbeeld – zullen delen’, aldus Kippersluis. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om een pagina op te richten voor een persoon die al overleden is.

Uit respect voor de overledenen komen er ook geen advertenties op de website en wordt data niet doorverkocht. De sociaalnetwerksite is levenslang gratis te gebruiken, maar wordt betalend vanaf het tweede jaar na overlijden. Pagina’s kunnen zo tot 200 jaar worden bijgehouden aan een richtprijs van 1 euro per jaar.

Voorlopig richt The Afternet zich vooral op senioren, maar hoopt het in de toekomst ook meer jongeren aan te trekken. De website wordt ook op andere manieren uitgebreid. Zo bekijkt Kippersluis extra betalende opties, zoals bijvoorbeeld digitale bloemen of een testament.