Cheeta’s door superrijken met uitsterven bedreigd

De cheeta is bedreigd. Niet door jagers maar door supperrijken die het jachtluipaard nog steeds een prima statussymbool vinden. Ongeveer 1.000 cheeta’s leven momenteel als huisdier in gevangenschap, zo meldt het Cheetah Conservation Fund (CCF) aan CNN.

Minder dan 7.500 cheeta’s, ook wel jachtluipaarden genoemd, leven nog in het wild in Somaliland, een autonoom deel van Somalië. Elk jaar worden 300 daarvan getransporteerd naar de Golfstaten, waaronder Dubai en Saoedi-Arabië . Daar worden ze verkocht aan de superrijken die hen gebruiken als statussymbool. ‘Mensen hebben al een snelle auto dus willen ze iets anders, iets exotischer’, vertelt Tim Husband, de technisch directeur van het Dubai Safari Park, aan Mail & Guardian.

De cheeta's dienen vooral om in YouTube filmpjes of Instagramposts met hen te pronken. Zo zie je onder #richkidsofdubai dat niet alleen auto's, geld en wapens worden gefotografeerd. Verschillende foto's bevatten cheeta's, leeuwen of tijgers voor auto's of aan de leiband.Vaak zijn het nog jonge dieren die niet zo gevaarlijk zijn als de volwassen jachtluipaarden.

Cheeta’s hebben plaats nodig om te bewegen en moeten een speciaal dieet volgen om te kunnen overleven. De meeste bezitters weten niet hoe ze voor hun cheeta moeten zorgen, waardoor de cheeta binnen de 1 tot 2 jaar sterft. Dat is als ze al niet gestorven zijn onderweg naar de Golfstaten. Veel cheeta-kittens komen aan met verminkte of gebroken poten. 3 op 4 overleeft de rit niet.

De vraag stoppen

De Verenigde Arabische Emiraten (UAE) proberen de handel in wilde dieren al langer tegen te gaan. Sinds januari 2017 is het verboden om cheeta’s illegaal te bezitten, te kweken en te verhandelen, maar de handhaving van die wet is laks. UAE’s minister van klimaatverandering en milieu ontkent zelfs aan CNN dat cheeta’s als huisdieren gehouden worden. ‘De cheeta’s die in het land zijn, verblijven in vergunde gebouwen’, zegt hij.

De regering in Hargeisa, de hoofdstad van Somaliland, wil het probleem aan de bron aanpakken en probeert de smokkelaars te arresteren. Sinds 2011, toen de Cheetah Conservation Fund werd opgestart, heeft de regering al meer dan 50 transporten onderschept. In augustus 2018 keurde ze een nieuwe wet over de bescherming van bossen en wilde dieren goed. De geredde cheeta’s worden ondergebracht in een asiel van CCF in Somaliland. Momenteel zitten daar 32 cheeta’s.

De minister van milieu van Somaliland, Shukri Haji Ismail Bandare, zegt dat autoriteiten niet veel mee’r kunnen doen. ‘We moeten de vraag van de Arabische landen stoppen’, meldt ze aan CNN. Laurie Marker, een Amerikaanse bioloog en oprichter van CCF, roept alle leiders van die Arabische landen op om ‘influencers, regeringen, koningen, koninginnen en prinsessen te zeggen dat het houden van cheeta’s verkeerd is.’

In België is het overigens verboden om cheeta’s als huisdier te houden. De dieren die wel toegelaten zijn staan op een positieve lijst van zoogdieren. Voor andere dieren heb je een speciale vergunning nodig.