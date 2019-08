N-VA over stadstol: ‘Verkeerd signaal van Brussel’

De aankondiging van de Brusselse kopvrouw voor Groen, Elke Van den Brandt, om een variant op de omstreden kilometerheffing in te voeren, wordt politiek slecht onthaald.

Het voorstel van Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) om een slimme kilometerheffing in te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, valt politiek - voorlopig - op een koude steen. Ze werd snel teruggefloten door minister Sven Gatz (Open VLD), die de idee om stadstol te heffen ‘voorbarig’ noemt.

Ook N-VA noemt de uitspraken ‘verrassend’ en ‘een fout signaal’. De Vlaams-nationalisten zijn geen fan van de Brusselse stadstol, waardoor personen die Brussel binnenrijden, zullen moeten betalen. ‘Dit is niet de manier van werken’, zegt N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter. Ze vreest dat Brussel minder aantrekkelijk zal worden. ‘Door de stadstol zullen pendelaars en bezoekers dubbel moeten betalen. Dat is een verkeerd signaal. Ik wil dat Brussel een levendige stad blijft. We hebben geen productie, maar diensten. Bedrijven kunnen snel verplaatst worden. De Brusselse regering moet daarom omzichtig te werk gaan.’

‘Het is inderdaad zo dat er oplossingen moeten gezocht worden voor het fileprobleem in Brussel, maar dat kan enkel door te overleggen’, zegt Van Achter. ‘Er is op dit moment echter nog geen Vlaamse of Waalse regering. Overleg is onmogelijk. Groen zet de andere gewesten door deze zet voor het blok, overleg lijkt overbodig. “Dit willen wij”: dat is niet de manier van werken.’

Zoniënwoudtaks

Van Achter laat weten dat de slimme kilometerheffing niet in het programma van de N-VA was opgenomen. Toch zal het vermoedelijk ook tijdens de Vlaamse onderhandelingen aan bod komen: ‘Brussel zal zeker komen aankloppen en maakt er nu al een thema van’. Van Achter benadrukt ook dat de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering momenteel in alle discretie verlopen. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) was niet bereikbaar voor commentaar.

Partijgenoot Theo Francken stak op Twitter al de draak met het idee. Hij suggereerde onder meer een Brabanttol, een Zoniënwoudtaks of een Zaventemheffing.

Ook de andere partijen zijn kritisch voor de zet van Van den Brandt. ‘Aankondigingspolitiek zal de mobiliteit en levenskwaliteit niet verbeteren’, zegt voormalig staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V, nu oppositie). ‘Geen plan, geen cijfers, geen akkoord met andere gewesten en zelfs geen akkoord binnen de eigen Brusselse regering’, tweet ze.

Alexia Bertrand van meerderheidspartij MR benadrukte bij RTL, net als Gatz, het belang van overleg met de andere regio’s.