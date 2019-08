Passagier van neergeschoten chauffeur was voorwaardelijk vrij

De passagier van het voertuig waarvan de bestuurder dinsdagochtend werd neergeschoten bij een politieachtervolging in Brussel, is een 27-jarige Fransman die voorwaardelijk vrij was na een veroordeling in Frankrijk.

De 29-jarige bestuurder van Franse nationaliteit werd neergeschoten toen hij op de politie inreed. De passagier werd na verhoor door de politie vrijgelaten. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij die gewapende weerspannigheid.

De achtervolging begon omstreeks 5.30 uur op de Diksmuidelaan in het centrum van Brussel toen de politie een wagen met Franse nummerplaat opmerkte die op de tramsporen stond. Toen de politie dat voertuig wou controleren, ging de wagen ervandoor. De achtervolging leidde naar de Ninoofsesteenweg, waar een agent éénmaal geschoten heeft toen de wagen op de politie inreed. De bestuurder werd in de buik geraakt en stopte zijn voertuig 300 meter verder. De agenten ter plaatse hebben hem proberen reanimeren waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. De man overleed echter in de ziekenwagen.

De tweede inzittende van het voertuig bleek bekend te zijn bij politie en gerecht. ‘Het ging om een 27-jarige man die in Frankrijk veroordeeld was, maar voorwaardelijk was vrijgelaten’, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. ‘Hij werd in de loop van de dag verhoord maar nadien vrijgelaten.’

Volgens het parket heeft de man goed meegewerkt met het onderzoek en zijn er geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij de feiten van gewapende weerspannigheid.

Eerder hadden verschillende media al gemeld dat de man volgens getuigen uitgestapt was op de Ninoofsesteenweg, waarna de bestuurder rechtsomkeer had gemaakt en op de politie was ingereden.