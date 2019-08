Zeven wederhelften maakten hun eigen feest van de G7, terwijl ze hun echtgenoten vergezelden. Een traditie die nog niet verdwenen is, en vaak nog volledig ‘vrouwelijk’ is. De Amerikaanse ‘first lady’ Melania Trump heeft een officiële functie, maar de vrouw van de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, Malgorzata, in principe niet. Maar het lijkt erop dat wie mee wil, gewoon mee mag.

Deze keer was er dus geen man bij. In juni nam Philippe May, de echtgenoot van de toenmalige Britse premier Theresa May, nog deel aan het ‘luchtigere’ programma van de G20. Maar de enige vrouw die op de G7 mee aan tafel zat, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, kwam zonder wederhelft naar Biarritz. Merkel is niet de enige: veel staatshoofden en regeringsleiders reisden alleen af naar de Franse kuststad.