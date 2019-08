‘Britse overheid zal Queen vragen om parlement op te schorten’

De Britse premier Boris Johnson zal aan koningin Elizabeth vragen het parlement op te schorten, schrijft de Britse omroep BBC. Johnson speelt al langer met het idee om het parlement tijdelijk te sluiten. Zo kan hij voorkomen dat de parlementsleden een harde Brexit tegenhouden.

Volgens Laura Kuenssberg, politiek verslaggever bij BBC, zal de regering aan koningin Elizabeth vragen om de zittingen van het Lagerhuis tijdelijk op te schorten. Dat zou gebeuren komende dinsdag, wanneer de parlementsleden voor het eerst terug samenkomen na het zomerreces. De schorsing zou voor vijf weken zijn, waardoor de parlementsleden veel te weinig tijd hebben om een no-deal-Brexit te voorkomen voor de deadline van 31 oktober.

De Britse oppositie liet dinsdag weten samen te willen werken om een no deal te vermijden. Daarvoor zijn twee opties, Johnson ten val brengen of controle krijgen over de parlementaire agenda. De oppositie kiest voorlopig voor de tweede optie, maar dat zal Johnson proberen te verhinderen door aan de koningin te vragen het parlement op te schorten.

‘De Queen komt dan in het middelpunt te staan van een constitutioneel vraagstuk. Geen enkel serieus politicus zou het staatshoofd in zo’n benarde positie mogen brengen’, zei voormalig premier John Major begin juli tegen BBC.

De Britse parlementsleden namen - voor Johnson premier werd - een motie aan, waarin staat dat het land de EU niet mag verlaten zonder een akkoord met Brussel. Een no-deal-Brexit is voor hen dus geen optie. Johnson wil de EU het liefst verlaten met een deal, maar de deadline van 31 oktober is heilig voor de premier. Als er tegen dan geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, vooral omtrent de backstop, stapt zijn land toch uit de EU, ook zonder deal.

De parlementsvoorzitter John Bercow waarschuwde Johnson eerder al dat hij niet zal toestaan dat ‘het parlement monddood wordt gemaakt’. Major dreigde er ook al mee Johnson voor de rechter te slepen als hij doorgaat met zijn plannen.