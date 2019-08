Twee West-Vlaamse vrienden sterven in auto door giftige dampen

‘Tot morgen mama. Dan zijn we thuis’. Zo klonk het laatste sms’je van Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke. Samen met zijn goede vriend Arthur Deconinck (21) uit Moorsele was de jongen einde vorige week aangekomen in Stuttgart na een rondreis door Duitsland. Ze zouden nog één nachtje in de auto slapen, op de parking van het stadion van voetbalclub VFB Stuttgart. Maar die nacht hebben ze niet overleefd. Een lekkende bus benzine in de koffer zorgde voor giftige benzinewalmen waardoor de twee in hun slaap omgekomen zijn, bevestigt de Duitse politie.