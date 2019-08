Jamie Chadwick, winnares van de W-series, denkt dat de Formule 1 wanhopig is om een vrouw aan het startveld toe te voegen.

Chadwick, die eveneens verbonden is aan het juniorprogramma van Williams, hoopt dat haar overwinning in de W-series een springplank kan zijn naar het FIA F3-kampioenschap. Haar doel op de lange termijn is echter niets meer maar ook niets minder dan een zitje in de Formule 1.

“Dat zou ongelooflijk zijn,” aldus Chadwick tegenover ‘talkSPORT.’ “Dat is het ultieme doel, dat geldt voor elke jonge rijder.”

“Die droom is een beetje meer werkelijkheid geworden door mijn relatie met Williams. Ik wil het echt voor mezelf bereiken. Ik wil er echt bij horen omdat ik het verdien, ik hou mijn vingers gekruist dat het ooit zal gebeuren.”

Haar relatie met Williams houdt een uitgebreid simulatorprogramma in en haar aanwezigheid naast de baan tijdens raceweekends.

“Werken met Williams is al ongelooflijk geweest voor mij,” gaat Chadwick verder. “Het is geweldig om zoveel ervaring op te doen bij een F1-team. Dat het Williams is, een Brits team met een rijke geschiedenis, is extra mooi meegenomen en tot nu toe heb ik al heel veel geleerd.”

“Nu heb ik mijn belangrijkste doel voor dit jaar behaald: de W-series winnen. Ik hoop dat ik volgend jaar met wat meer argumenten naar hen kan toestappen en dat ik wat meer voor hen kan werken.”

Vanaf 2021 zal er onder het toeziend oog van Liberty Media een nieuw tijdperk aanbreken voor de Formule 1 en Jamie Chadwick vindt dat de F1 klaar is om een vrouw in de rangen te hebben.

“De sport wordt duidelijk gedomineerd door mannen en volgens mij is daar een goede reden voor.”

“Ik denk dat de sport wanhopig is om een vrouw te zien slagen. De sport wil wel een vrouwelijke coureur maar dan wel op basis van verdiensten. Een paar van de meest invloedrijke mensen in de autosport zijn vrouwen, bijvoorbeeld mijn teambaas Claire Williams.”

“We beginnen het meer en meer te zien. Het is gewoon een spel van getallen en we hebben gewoon meer vrouwen nodig die op alle vlakken doorstoten naar de top van de sport. Dat zal hopelijk de mannelijke dominantie doorbreken die er op dit moment nog steeds is,” besluit Chadwick.

