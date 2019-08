Tram ontspoord in Deurne: vier gewonden

Gisteravond is in Deurne een tram ontspoord en in de gevel van een appartementsgebouw terechtgekomen. Daarbij zijn vier gewonden gevallen. Het tramverkeer zal ook vandaag hinder ondervinden.

'Bij het nemen van de bocht op de hoek van de Cruyslei en de Boekenberglei is de tram volledig ontspoord. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk', zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. De tram is in een hoekpand terechtgekomen, een appartementsgebouw van vijf verdiepingen.

Bij het incident raakte de trambestuurder vrij ernstig gewond. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie andere inzittenden raakten lichtgewond. 'De inzittenden zijn geëvacueerd en het gebouw werd preventief ontruimd.'

In dat gebouw raakte niemand gewond. Op het gelijkvloers is een tandartsenpraktijk en daar was om 23.30 uur niemand aanwezig. De schade is groot. De bewoners moesten de nacht in een hotel doorbrengen. De stadsingenieur zal nu ter plaatse komen om de stabiliteit van het gebouw te bekijken. Pas dan wordt beslist wanneer de bewoners terugkunnen naar hun woonst.

In de loop van de dag wordt de tram getakeld. Technici van De Lijn zijn de hele nacht in de weer geweest om dat voor te bereiden.

De drie achterste wagendelen worden eerst in de sporen gezet en vervolgens naar de stelplaats in Deurne gesleept. Voor de eerste twee wagendelen, die tegen de gevel van een gebouw staan, komt woensdagvoormiddag een grote hijskraan ter plaatse. Die zal de delen op een speciale vrachtwagen plaatsen, verklaart Tom Van De Vreken, woordvoerder van De Lijn.

De dienstverlening van tramlijnen 4 en 9 zal nog een hele dag hinder ondervinden. Zo rijdt tramlijn 4 niet tussen Florent Pauwels en Nationale Bank en tramlijn 9 niet van Eksterlaar tot Groenenhoek, vlakbij Berchem Station. Er worden vervangbussen ingezet.