Twee titels voor Sandrine Tas op EK skeeleren, ook goud voor Jason Suttels

Ook op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in het Spaanse Pamplona verzamelden de Belgen veel medailles: drie gouden en een bronzen.

Sandrine Tas (seniores, ZRC Zandvoorde) startte als topfavoriete in de 500 meter maar de start verliep niet goed bij de West-Vlaamse. Ze ging als laatste de eerste bocht in en moest achtervolgen. Op schitterende manier schoof ze een ronde later een plaats op om bij het ingaan van de laatste ronde in tweede positie te racen na de Franse Mathilde Pedronno. In de laatste bocht ging Tas binnendoor om het op het rechte stuk naar de finish het helemaal af te maken. Eén voor één rolde ze de concurrentie op en werd ze op een magistrale wijze Europees kampioen.

Fran Vanhoutte (jeugd meisjes; ZRC Zandvoorde) boekte brons in de 500 meter. Ze moest het onderspit delven tegen twee sterke Spaanse rensters.

Robbe Beelen (jeugd jongens, Heverlee) haalde de finale van deze afstand. Hij ging vol voor een gouden medaille maar moest tevreden zijn met een vierde plaats.

Jason Suttels (Heverlee, juniores) is Europees kampioen in de 5000 meter afvaling. In deze snelle wedstrijd ontsnapte hij op drie ronden van het einde uit het peloton maar zijn Italiaanse metgezel klopte hem in sprint. Op basis van de beelden oordeelde de jury dat de Italiaan van zijn lijn afweek en Suttels gehinderd had. Zo is het goud voor Suttels, zijn tweede van het tornooi.

De Italiaanse dames met topfavoriete Francesca Lollobrigida domineerden de 10000 meter afvalling. Sandrine Tas (seniores, ZRC Zandvoorde) nestelde zich in het wiel van de Italianen. In de vijf laatste ronden veranderde het spelbeeld toen een Italiaanse de rol moest lossen. In de laatste bocht remonteerde een ontketende Sandrine Tas de Italiaanse Lollobrigida en behaalde ze goud. Dit is meteen de derde gouden EK-medaille voor Tas die ook al zilver won.