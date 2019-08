Mattel eert vrouwelijke rolmodellen met twee nieuwe barbiepoppen

Speelgoedfabrikant Mattel eert opnieuw twee vrouwelijke rolmodellen met een barbiepop. Dit keer zijn burgerrechtenactiviste Rosa Parks en astronaute Sally Ride aan de beurt.

De Afro-Amerikaanse Rosa Parks (1913-2005) werd in 1955 gearresteerd omdat ze haar zitplaats op de bus niet wilde afstaan. In die tijd moesten zwarte mensen achteraan in de bus gaan zitten. De buschauffeurs hadden toen de macht om zwarte mensen hun plaats te doen afstaan voor blanke mensen.

Rosa Parks weigerde dus. Haar arrestatie leidde tot de Montgomery Bus Boycott: alle zwarte mensen in Montgomery, Alabama, waar Parks woonde, werden opgeroepen om de bus niet te nemen. Het was de start van de Burgerrechtenbeweging.

Sally Ride (1951-2012) was naast de eerste Amerikaanse vrouw ook de jongste Amerikaan in de ruimte. Ze nam in 1983 en 1984 deel aan missies van het ruimteveer Challenger. Ze zat ook in de commissie die de ontploffing van de Challenger in 1986 onderzocht. In totaal bracht ze 343 uur in de ruimte door.

Inspiring Women

Mattel lanceerde vorig jaar naar aanleiding van Internationale Vrouwendag de poppenreeks Inspiring Women. Die bestaat naast Rosa Parks en Sally Ride ook al uit poppen van Nasa-pionier Katherine Johnson, kunstenares Frida Kahlo en pilote/avonturier Amelia Earheart. Verder kregen ook hedendaagse rolmodellen hun eigen pop: onder andere schermkampioene Ibtihaj Muhammad, milieubeschermer Bindi Irwin en snowboardkampioen Chloe Kim.

Elke pop in de reeks komt in authentieke kleding en accessoires. Zo draagt Rosa Parks onder andere kleding uit de jaren ‘50, een bril en een hoed, en is Sally Ride uitgerust met een ruimtepak en een microfoon. Daarnaast voegt Mattel ook een boekje eraan toe over het leven van elke pop in de reeks.