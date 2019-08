‘Kartonnen dozen’ wordt verfilmd

Na verschillende theaterversies wordt Kartonnen dozen, zowat de meest gelezen en geprezen roman van Tom Lanoye, nu ook verfilmd. Regisseur Bavo Defurne, de maker van Noordzee, Texas, heeft van Lanoye toestemming gekregen om aan de slag te gaan met zijn boek.

‘Kartonnen dozen is een van mijn eerste liefdes’, zegt Defurne. ‘Het is intens, ontroerend, brutaal, romantisch en vaak knotsgek.’

Kartonnen dozen, geschreven in 1991, is een deels biografische roman die Lanoye baseerde op zijn jeugdjaren. Het verhaal focust op zijn opvoeding, zijn eerste liefde en het ontdekken van zijn homoseksualiteit.

Het is de vierde keer dat een boek van Lanoye verfilmd wordt. In 1996 nam Jan Verheyen zijn debuutroman Alles moet weg onder handen, in 2017 regisseerde Hilde Van Mieghem Sprakeloos en vorig jaar leverde Het derde huwelijk de saus voor de Franstalige film Troisièmes noces. In 2011 werd Lanoyes Monster-trilogie al bewerkt tot de televisiereeks Het goddelijke monster op Eén.

Over de cast, de draaiperiode en een verschijningsdatum is nog niets bekend. ‘Er is nog veel werk aan de winkel’, zegt Defurne.