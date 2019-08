Spanje ook in 2020 op F1-kalender

Na maanden van geruchten en speculaties is het eindelijk officieel, de GP van Spanje staat ook volgend jaar op de F1-kalender.

De organisatie van de GP van Spanje maakte vandaag officieel bekend dat het Circuit de Barcelona-Catalunya ook volgend jaar een Spaanse GP zal organiseren. Het huidige contract liep dit jaar af en werd met één jaar verlengd.

De Spaanse GP kreeg sinds het F1-afscheid van publiekslieveling Fernando Alonso af te rekenen met terugvallende toeschouwersaantallen. Dit gecombineerd met minder subsidies zorgde dat de F1-race steeds meer in de problemen kwam en dreigde van de F1-kalender te verdwijnen.

Spanje zat daarmee in dezelfde situatie als Groot-Brittannië, Italië, Mexico en Duitsland. Van de vijf races waarvan het contract dit jaar afliep heeft nu alleen Duitsland nog geen overeenkomst voor volgend jaar en die kans lijkt met de dag kleiner te worden.

Door de financiële steun van de Catalaanse overheid blijft Barcelona ook volgend jaar dus op de F1-kalender staan, al is nog niet geweten wanneer de race zal plaatsvinden. Voorlopig is het afwachten of Spanje of Nederland de eerste Europese race op de F1-kalender 2020 zal zijn.

