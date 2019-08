Toptransfer Neymar lijkt ineens dichtbij te komen: “Barcelona is in Parijs voor transfer”

Een delegatie van Barcelona is dinsdag afgereisd naar Parijs om met PSG te praten over een transfer van Neymar (27). Dat schrijven verschillende toonaangevende Spaanse en Franse media. De Catalanen zouden 170 miljoen euro bieden voor de Braziliaan. De vraag is maar of PSG daarop zal willen ingaan nadat ze twee jaar geleden nog 222 miljoen op tafel legden voor ‘Ney’.