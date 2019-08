Opnieuw dagrecord: warmste 27 augustus ooit gemeten

België maakt de warmste 27 augustus mee sinds het begin van de dagwaarnemingen in 1901. In Ukkel klom het kwik tot 33,3 graden. Het is al de negende keer dit jaar dat een dagrecord voor de maximumtemperatuur sneuvelt.

Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Het vorige record dateerde uit 1964, toen het 31,8 graden werd.

Het is uitzonderlijk dat het eind augustus nog zo warm is. Volgens Dehenauw is de temperatuur in Ukkel in de laatste tien dagen van augustus sinds 1901 nog niet zo hoog geweest als ze dinsdag was.

Voorlopige tmax Ukkel : 33,3 graden maar nu al zeker de hoogste temperatuur daar van de laatste tien dagen van augustus sinds 1901. — David Dehenauw (@DDehenauw) August 27, 2019

Ozon

Het zonnige en warme weer, gecombineerd met luchtvervuiling, maakt dat er veel ozon in de lucht zit. In de loop van de namiddag registreerden meetstations in Houtem (West-Vlaanderen) en Berendrecht (Antwerpen) respectievelijk 192 en 190 microgram ozon per kubieke meter lucht.

Dat is boven de informatiedrempel, wat betekent dat personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen), beter geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.