KV Mechelen weer voor de rechter: zaakwaarnemer vertrokken doelman Verrips beschuldigt hen van afpersing

De zaakwaarnemer van de Nederlandse doelman Michael Verrips heeft bij de onderzoeksrechter in Tongeren klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen de bestuurders van KV Mechelen. De Nederlandse keeper Verrips is bij KV Mechelen vertrokken voor een transfer naar de Engelse Premier League, nadat Malinwa voor matchfixing veroordeeld was. Volgens makelaar Wessel Weezenberg heeft het bestuur van KV Mechelen die transfer tegengewerkt en vandaar de klacht wegens afpersing. Dat lieten de vier raadslieden van de makelaar dinsdag in een gezamenlijk persbericht weten.