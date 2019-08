Op de luchthaven van Wevelgem is een sportvliegtuigje gecrasht tijdens een fout manoeuvre. Daarbij is de piloot om het leven gekomen.

Dat bevestigt de brandweer van de zone Fluvia.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.20 uur op het vliegveld van Wevelgem. De piloot van een sportvliegtuigje maakte een verkeerd manoeuvre waardoor het toestel crashte.

Door de crash lekte er brandstof uit het toestel. ‘Maar er is geen brandgevaar’, klinkt het bij de brandweer. ‘Het vliegtuig is niet in brand gevlogen. Onze diensten zijn nu bezig om de gelekte vloeistof op te ruimen.’