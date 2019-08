Pinguïns, mutanten, krokodillen en leerkrachten

Een vervolg op een superheldenfilm, of een vervolg op een documentaire over pinguïns: aan u de keuze.

Ter Zake (Canvas, 20.00-20.20 uur)

Aandacht voor het tekort aan leerkrachten, met Raymonda Verdyck (GO!) en Lieve Boeve (Katholiek Onderwijs). Terzake brengt ook een bezoek aan Waregem Koerse, waar het aan West-Vlaamse ondernemers vroeg wat zij vinden van het economische luik van de formatienota.

X2 (Caz 20.40-23.00 uur)

In deze sequel op X-Men wordt een aanslag gepleegd op het Witte Huis. De Amerikaanse president ontsnapt aan de dood, maar het spel zit wel op de wagen. De mutantenschool wordt verdacht en het leger zet alle middelen in.

Natural world (Canvas 21.15-22.10 uur)

Florida heeft de grootste subtropische wildernis van de hele VS. Het is een van de meest biodiverse streken van Noord-Amerika, met alligators, lamantijnen en een unieke, kleine reeënsoort. Maar de verstedelijking neemt toe en het weer wordt steeds extremer. Dit gebied staat onder grote druk.

March of the penguins 2 (NPO 1 21.30-22.55 uur)

Niet Florida, maar Antarctica: keizerspinguïns kunnen overleven in extreme omstandigheden. Na de bioscoophit March of the penguins uit 2005 kwam deze sequel in 2017, waarin we een jonge pinguïn volgen die zijn eerste grote reis maakt. Bestemming onbekend, maar wel razend gevaarlijk.