Kolonie behaarde bosmieren wordt verhuisd uit Antwerpse haven

Om een megaproject in de Antwerpse haven rond te krijgen, moet chemiereus ­Ineos eerst een kolonie behaarde bosmieren verhuizen. Het gaat namelijk om een beschermde diersoort.

Ineos wil in het Antwerpse havengebied twee grote chemie-installaties bouwen op ongebruikte industrieterreinen. Een aanzienlijk deel van het gebied is de voorbije decennia getransformeerd tot een bosgebied, waar verscheidene beschermde dier- en plantensoorten voorkomen.

Daaronder ook een kolonie behaarde bosmieren. Het nest mag niet zomaar vernietigd worden. Ineos heeft met Natuurpunt een afspraak om in januari 2020 de hele kolonie te verhuizen naar Ertbrand, een bos van ­de natuurorganisatie in de nabijgelegen gemeente Kapellen.

De verhuizing wordt een hele operatie, blijkt uit een toelichting in het MER-rapport. ‘Het nest zal in verschillende genummerde zakjes, op te scheppen van boven naar beneden, worden geschept en naar Ertbrand worden gebracht. In het bos zal op een vergelijkbare locatie een put worden gegraven en zal het zakje met de hoogste nummer (dat het laatst en diepst is weggeschept) in de put uitgegooid worden, vervolgens het zakje met de tweede hoogste nummer, totdat alle zakjes in de nieuwe nestplaats zijn gebracht’.