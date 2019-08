UGent verbiedt komst Van Langenhove

De rector van de UGent, Rik Van de Walle, heeft beslist dat studentenverenigingen LVSV en KVHV geen debat met of lezing van Dries Van Langenhove mogen organiseren in de auditoria van de Gentse universiteit.

Volgens Van de Walle geeft het risico op een ernstige verstoring van de orde de doorslag. De onafhankelijke volksvertegenwoordiger van Vlaams Belang is dus niet welkom.

‘Uiteraard beschouwt de UGent het recht op vrije meningsuiting en spreken als een fundamenteel recht’, aldus Van de Walle. 'Het spreekt voor zich dat aan een pluralistische universiteit als de onze iedereen zijn of haar mening mag geven, óók als die mening stevig botst met de mening van anderen. Als rector ben ik evenwel verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid binnen de UGent-gebouwen.’

‘Er is bovendien geen dwingende reden om een debat met of een lezing van hem te laten plaatsvinden in een gebouw van de UGent. Na afweging primeert voor mij in deze het risico op onrust en veiligheidsproblemen. Daarom werd beslist dat de studentenverenigingen LVSV en KVHV geen debat met of lezing van de heer Van Langenhove kunnen laten doorgaan in auditoria van de UGent.’

Van de Walle besliste vorig najaar al om een voorlopige ordemaatregel te nemen ten aanzien van Van Langenhove. Die houdt onder meer in dat hem de toegang ontzegd is tot de gebouwen van de UGent. Hij mag wel de bibliotheek van de faculteit Rechten en Criminologie maximaal acht uur per weer week bezoeken om zijn masterproef te maken. Die maatregel werd genomen naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden.

Van Langenhove zelf vindt dit een vreemde beslissing. 'Ik kom op festivals en markten, speech in overvolle zalen en vervul mijn mandaat in het federaal parlement, allemaal zonder enige problemen. Ik doe debatten en lezingen aan de KUL, de VUB en de UAntwerpen. Maar aan de UGent gaan spreken zou niet lukken wegens "te groot risico"?', schrijft hij op sociale netwerksite Twitter.

De Gentse afdeling van KVHV heeft contact opgenomen met hun advocaat om te kijken wat hieraan gedaan kan worden. 'We vragen aan de universiteit om daad bij woord te voegen. Om de slogan 'Durf denken' alle eer aan te doen. Dat had de universiteit gesierd', zegt voorzitter Robin Gouwy. 'Het is geen optie om de lezing op een andere locatie te laten doorgaan.'

Hij ontkent nog met de keuze van Van Langenhove, een voormalig lid van de Gentse KVHV-afdeling, voor het openingsdebat de confrontatie met de rector te hebben willen opzoeken. 'Dat was absoluut onze bedoeling niet. Wij hebben een debat willen organiseren met de meest prominente figuren uit het Vlaamse politieke landschap. En daar hoort Van Langenhove bij.'

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft al gereageerd op sociaal netwerksite Twitter. 'Heren, dames, ik stel u voor: De “Durf Denken”-universiteit. Iedereen is welkom, behalve als je democratisch verkozen bent als rechtse nationalist...'