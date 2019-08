Vlaams Belanger uit partij na racistische uitspraken op Tinder

Een lid van het Mechelse afdelingsbestuur van Vlaams Belang is uit de partij gestapt nadat een aantal van zijn racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken op Tinder zijn geopenbaard op sociale netwerksite Twitter.

Op Twitter circuleerden in de loop van de dag een aantal berichten van een jong lid van het Mechelse afdelingsbestuur van Vlaams Belang. Tot een jaar geleden was hij ook penningmeester van de jongerenafdeling.

In die privé-berichten van de dating-app Tinder schrijft hij aan een jonge vrouw onder meer dat hij ‘jammer genoeg niet genoeg kapitaal heeft om een neger aan te schaffen’ en noemt hij een persoon met een zwarte huidskleur ‘een huisdier’. Een vrouw noemt hij nog ‘een object zonder mening’.

De jongeman maakt niet langer deel uit van de partij. ‘Hij neemt zelf zijn verantwoordelijkheid’, zegt Klaas Slootmans, de woordvoerder van Vlaams Belang. ‘Hij geeft toe dat het een domme fout en misplaatste humor was. Hij wenst de partij geen verdere schade te berokkenen.’

‘Platvoers racisme’

Als hij zelf niet was opgestapt, was hij uit Vlaams Belang gezet. Dat benadrukt Slootmans. ‘Voor ons is dat heel simpel: er is een rode lijn en die heeft hij duidelijk overschreven. Het is logisch dat daar gepaste sancties aan gekoppeld zouden worden.’

‘Dit is platvloers racisme. Dat kan niet. Als partij zijn wij kritisch ten aanzien van massamigratie. Maar wij houden een pleidooi tegen het systeem, niet tegen de individuele mensen. Mensen met een andere achtergrond kunnen wel degelijk Vlaming worden, mits ze zich natuurlijk voldoende assimileren. Wie discrimineert op basis van huidskleur heeft geen plaats binnen de partij.’