Racing Genk stelt “atypische transfers” Hrosovsky en Onuachu voor en heeft boodschap voor Samatta

Landskampioen Racing Genk heeft dinsdag zijn twee versterkingen Patrik Hrosovsky en Paul Onuachu voorgesteld. “Dit zijn een beetje atypische Genk-transfers, maar we hebben ook stabiliteit en rendement op korte termijn nodig”, zegt sportief directeur Dimitri de Condé.

KRC Genk slaagde erin Patrik Hrosovsky bij het Tsjechische Viktoria Plzen weg te plukken. De 27-jarige middenvelder ging akkoord met een contract tot 2024. Hrosovsky is een technische, aanvallende middenvelder en is Slovaaks international.

Hrosovsky bleef nog in Tsjechië voor Europese kwalificatiematchen met Viktoria, onder meer tegen Antwerp. “Patrik heeft ervaring en leiderschapskwaliteiten, dus daarom hebben we ons ingesteld om iets langer te wachten”, legt De Condé uit. “Hij zou Malinovskyi kunnen benaderen. Hij zal het anders invullen, maar voetbaltechnisch en qua voetbalintelligentie zit hij zeker bij dat niveau. Hij kan op de drie posities op het middenveld spelen. Hij is onmiddellijk inzetbaar.”

Foto: BELGA

De landskampioen bereikte eveneens een akkoord met het Deense FC Midtjylland over de transfer van Paul Onuachu. De 25-jarige Nigeriaanse spits heeft eveneens een contract tot 2024 getekend. Onuachu is een targetspits van 2m01 en zesvoudig Nigeriaans international.

Ook Onuachu stond al voor lange tijd in de belangstelling van de Limburgse club. “Midtjylland is een stabiele en financieel gezonde club. Dat we al langer op de kar zaten, heeft wel in ons voordeel gepleit”, stelt De Condé. “Paul heeft een profiel dat moeilijk te vinden is. Het was een extreem lang dossier, maar we geloven dat hij een meerwaarde voor de kern kan zijn, dat hij ons voetbal een andere wending kan geven en dat hij de nodige doelpunten kan maken.”

Foto: JEFFREY GAENS

“Willen dat Samatta blijft”

Coach Felice Mazzu is tevreden over de twee nieuwkomers. “Patrik heeft ervaring en was een belangrijke speler bij zijn oude club. Hij heeft presence, maturiteit en professionaliteit. Paul heeft dan weer een atypisch profiel als ‘pivot’ en biedt ons de mogelijkheid om een andere speelstijl te hanteren”, aldus Mazzu, die hoopt dat zijn kern compleet blijft. “Het is nu belangrijk om iets te bouwen en niet constant te veranderen.”

Voor KRC Genk worden het nog spannende dagen tot het einde van de transferperiode. “Het is bijna het einde van de mercato, waar we heel tevreden van zijn. Ik hoop dat er niets meer verwacht moet worden. Uitkomend zijn we meer dan voorzichtig maar toch ambitieus, ook qua sterkhouders”, zegt De Condé. “Hopelijk hebben we begin volgende week nog dezelfde kern. Er zijn wel enkele jongens waar we een oplossing voor zoeken, dus daar verwachten we wel nog wat.”

Inkomende transfers hoeven dus niet meer verwacht te worden. Tenzij er sterkhouders - zoals Mbwana Ally Samatta - alsnog zouden vertrekken. “Dat is complex en Ally weet dat ook. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is om nog kwaliteit te halen”, aldus De Condé. “De ploeg stort niet in zonder Ally, maar we hebben wel graag dat hij erbij blijft. Hij staat positief in het verhaal en de Champions League is een echte meerwaarde.”