Hond sluit zichzelf op in de lift

De Brusselse brandweer is maandagavond moeten uitrukken naar de Savoiestraat in Sint-Gillis om er een hond uit een lift te redden. Het dier had de lift zelf geblokkeerd.

Brandweerwoordvoerder Walter Derieuw geeft wat uitleg bij het incident: ‘Het ging om een lift met een klapdeur die dichtgevallen was toen iemand op een andere verdieping de lift riep en het baasje al op de overloop was maar het dier nog in de lift zat.’

‘De hond begon rond te springen in de lift en kwam zo in de zone van de tactiele veiligheidssensor terecht, die de lift meteen blokkeerde tussen de tweede en de derde verdieping.’

De brandweer kon het dier uit de lift halen en ongedeerd aan zijn baasje terugbezorgen.