Vier arbeiders zwaargewond bij arbeidsongeval in Peer

Bij een ernstig arbeidsongeval in een bedrijfsgebouw in Peer zijn dinsdagmiddag vier gewonden gevallen. Dat bevestigen de brandweerzone Noord-Limburg en de burgemeester van Peer.

Vier arbeiders van een externe firma raakten dinsdagmiddag bedolven onder een luifel en een betonnen balk. Het ongeval gebeurde in een gebouw op een bedrijventerrein op de Ambachtslaan in Peer. De brandweer heeft het over één lichtgewonde en drie zwaargewonden, volgens burgemeester Steven Matheï van Peer zijn er vier zwaargewonden.

De arbeiders waren bezig met de constructie van de luifel, toen het opeens misging. Een arbeider die de betonnen balk op zich kreeg, is zeer ernstig gewond. Hij werd met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis van Luik.

Er kwamen ook verschillende ziekenwagens en mugteams ter plaatse, evenals de brandweerkorpsen van Peer en Pelt. De drie andere arbeiders zijn met verwondingen naar andere ziekenhuizen afgevoerd.