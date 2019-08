Giften via sociale media leveren geen fiscaal attest op

Doneren aan goede doelen via sociale media kan in België. Maar er is één probleem: u kunt er geen fiscaal attest voor krijgen, meldt De Tijd vandaag. De administratie zoekt een oplossing.

Doneren via Facebook: het kan. Via een inzamelactie, of rechtstreeks op de pagina’s van ngo’s. Unicef België doet het bijvoorbeeld rechtstreeks. Maar de Belgische wet volgt de praktijk nog niet, meldt de zakenkrant De Tijd. Een attest voor giften boven de 40 euro zal u niet krijgen, als u via Facebook doneert.

Er zijn meerdere problemen: zo preciseert de wet dat de gift ‘rechtstreeks van uw rekening op de rekening van de begunstigde’ moet terechtkomen. ‘Niet via een tussenpersoon dus’, legt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën uit. ‘De wetgever was beducht voor niet-transparante transfers.’ Facebook dient hier als tussenpersoon.

Ook de inzamelacties vormen een probleem, want de gift moet volgens de wet van één persoon komen, ‘en mag dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling zijn’, aldus Adyns. De identiteit van de schenker moet gekend zijn.

Het kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) is vragende partij voor een oplossing. De administratie zoekt nu een pragmatische manier om het euvel aan te pakken.