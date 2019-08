Op de foto’s is te zien hoe Sineenat Wongvajirapakdi, 34, een vliegtuig bestuurt, met een geweer schiet en gevechtskledij draagt. Er zijn ook beelden waarin ze aan de voeten van de koning zit of in een cockpit een kort topje draagt. Naast de foto’s werd ook een biografie van Sineenat vrijgegeven. De vrouw werd geboren op 26 januari 1985 met de naam Niramon Ounprom. Ze is verpleegster, piloot en bodyguard. Via diverse militaire trainingsprogramma’s kreeg ze een job in het koninklijk paleis, waar ze de latere koning leerde kennen.

In 2015 ging ze aan de slag bij de koninklijke lijfwacht en werd snel gepromoveerd tot generaal-majoor. Als lijfwacht was ze aanwezig op verschillende belangrijke momenten in het leven van de koning, zoals de crematie van zijn vader, koning Bhumibol, in oktober 2017 en zijn kroning in mei 2019. Ze was er ook bij toen de vrouw van de koning, Suthida Tidjai (41), officieel benoemd werd als koningin van Thailand en Suthida Vajiralongkorn werd.

‘Koninklijke Edele Gemalin’

Sineenat Wongvajirapakdi werd in juli officieel de ‘Koninklijke Edele Gemalin’, twee maanden nadat de koning trouwde met zijn vrouw, koningin Suthida. Dat was al het vierde huwelijk van de koning. Sineenat is de eerste vrouw die deze titel krijgt sinds 1921, de koninklijke polygamie was dus al bijna een eeuw niet meer in gebruik. Koning Rama X besteeg de troon na de dood van zijn vader op 4 mei 2019. Koning Bhumibol stierf in 2016, maar werd pas na een rouwperiode van een volledig jaar in 2017 gecremeerd. Er werd toen vijf dagen lang afscheid genomen van koning Bhumibol, nadat hij zeventig jaar op de troon zat.

De koning heeft al vijf zonen en twee dochters uit zijn drie eerdere huwelijken, maar slechts één draagt de titel van prins.