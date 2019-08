KFC start met nepkip in nuggets en kippenvleugels

De bekende fastfoodketen Kentucky Fried Chicken, kortweg KFC, start met het testen van kippennuggets en kippenvleugels op basis van planten. Het bedrijf gaat in zee met Beyond Meat, een bekende fabrikant van vleesvervangers.

Beyond Meat, de fabrikant van vleesvervangers, heeft een diervriendelijk alternatief ontwikkeld voor de gefrituurde kip waar de kippenketen KFC om bekendstaat. Bij een lokale proef in de Verenigde Staten mogen klanten in de stad Atlanta dinsdag bij een bestelling gratis proeven van de vegan ‘fried chicken’. De feedback van klanten wordt gebruikt om te bepalen of de nepkip van Beyond Meat geschikt is voor een breder publiek, zo laat KFC weten.

KFC is maar één van de vele fastfoodketens die op de kar van het nepvlees springen. De vraag naar vleesloze alternatieven is groot bij restaurantketens. Beyond Meat kondigde onlangs al aan vegan gehaktballetjes te maken voor broodjesketen Subway. Verder worden enkele grote fastfoodketens in de VS voorzien van vleesvervangers. Concurrent Impossible Foods sloot al een deal met Burger King voor een vegan Whopper.

Foto: AP

Het vooruitzicht van een mogelijk grote deal met KFC door Beyond Meat ging er goed in bij beleggers. Beyond Meat, het bedrijf uit Silicon Valley dat namaakvlees produceert, trok eerder dit jaar naar de beurs. Het aandeel van de fabrikant van vleesvervangers ging kort na opening van de beurs in New York 5 procent omhoog.

Beyond Meat werd in 2009 opgericht. Het analyseert de samenstelling van vlees en zoekt dan in de plantenwereld naar dezelfde bouwstenen om vlees zo accuraat mogelijk na te maken met een proces van verhitten, afkoelen en druk toevoegen. Kleppers als Leonardo DiCaprio en Bill Gates pompten er al geld in, net als Don Thompson, voormalig ceo van McDonald’s. Ook Tyson Foods, de grootste vleesproducent in de VS, had even een belang van 6,5 procent in het bedrijf. Het verkocht zijn aandelen intussen aan bestaande en nieuwe aandeelhouders omdat het een eigen lijn van namaakvlees wil opstarten.

Ook in ons land openen bedrijven de jacht op de vleesliefhebber die zijn vleesconsumptie wil minderen. Maar hoe smaken hun namaak-hamburgers dan? Redacteurs van De Standaard zetten er onlangs hun tanden in.