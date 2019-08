Derde hittegolf deze zomer is een feit

In Ukkel zijn de temperaturen officieel boven de dertig graden gestegen, wat betekent dat de derde hittegolf van het jaar een feit is. Dat is een erg uitzonderlijke situatie.

De voorspellingen gaven aan dat het vandaag 31 graden, tot lokaal 33 graden zou worden. In Ukkel is de temperatuur rond half één boven de dertig graden gestegen. Dat betekent dus dat het de vijfde dag op rij is dat de temperaturen boven de 25 graden Celsius klimmen, waarvan drie dagen boven de 30.

Het KMI spreekt slechts van een hittegolf als die temperaturen in Ukkel worden gemeten. Die norm is gehaald: vrijdag werd het in Ukkel 26,6 graden, zaterdag 29,4, zondag 30,9 graden, maandag 31,3 graden en dinsdag dus opnieuw een dertigplusser. De precieze maximumtemperatuur zal pas later gekend zijn.

Drie hittegolven in één zomer? Het is erg uitzonderlijk, en is enkel te vergelijken met de zomer van 1947, toen België kreunde onder één lange en drie korte hittegolven met liefst 46 hittegolfdagen: 29 mei-4 juni, 24-29 juni, 22 juli-4 augustus en 10-28 augustus.

Tijdens de lange hete zomer van vorig jaar beleefden we 'maar' twee hittegolven: eerst 15 dagen van 13 tot 27 juli en dan een reeks van tien dagen, tussen 29 juli en 7 augustus.

Toch lijken we er nu iets minder van wakker te liggen. De temperaturen liggen deze keer ook maar net boven de dertig graden, en niet boven de veertig graden, zoals tijdens de hittegolf van eerder deze zomer in juli.

Ozon te hoog

De hittegolf brengt nog een belangrijk probleem met zich mee: de onzonconcentraties zijn op veel plaatsen te hoog. Door de combinatie van luchtvervuiling, zonnig en warm weer is maandag omstreeks 17 uur op zes plaatsen de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Dinsdag houdt men rekening met een gelijkaardig scenario.

Personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) doen dus best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht.

Einde week weer koeler

Wie verkoeling zoekt, gaat best richting de kust. In de loop van de namiddag kan daar een zwakke zeebries ontstaan. Dinsdagavond en woensdag is er een kans op onweersbuien. Vanaf woensdag zal de hittegolf hoe dan ook gedaan zijn. Tijd en ruimte om wat af te koelen, maar dit weekend wordt het alvast weer aangenaam warm. We blijven wel onder de dertig graden.