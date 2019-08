Ontwerpster die Michelle Obama kleedde, overleden

Isabel Toledo, een Cubaans-Amerikaanse ontwerpster die in New York woonde, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Ze kreeg internationale erkenning toen Michelle Obama voor haar creatie koos tijdens de inauguratie van haar man.

Tot het laatste moment was het uitkijken naar de jurk die Michelle Obama uit de kast zou halen tijdens de eedaflegging van haar man, Barack Obama, in 2009. Modebewust Amerika keek al wekenlang reikhalzend uit naar de outfit van de first lady. Uiteindelijk verscheen Michelle Obama in een opmerkelijke creatie, geheel in het geel uitgedost. Het had bijna iets koninklijks, haar ensemble. Niet de snit, die was opvallend sober en zelfs een beetje in de legendarische Jacky O-stijl. Wel de royale details en de brokaatachtige luxestof. Klassiek met een twist dus.

Op het etiket van de goudgele outfit stond de naam Isabel Toledo, een Cubaans-Amerikaanse ontwerpster die in New York woonde en werkte. Michelle Obama bleek een grote fan van haar creaties. Zelf was ze niet op de hoogte van de vestimentaire eer die haar die dag te beurt zou vallen. ‘We zweven hier voor ons tv-toestel’, zei haar man en zakenpartner Ruben Toledo aan modevakblad WWD.

Foto: AP

Change

De gele outfit ging een eigen leven leiden in de modewereld, schrijft de Britse krant The Guardian. ‘De omschrijving van het kleed wijzigde voortdurend tijdens de inauguratie. Was het geel? Was het appelgroen?’ Toledo noemde het uiteindelijk citroengraskleurig. ‘Het is noch geel, noch groen’, zei ze aan persagentschap AP. Volgens het Amerikaanse Pantone Instituut was het een kleur die stond voor verandering en hoop. Change dus.

Het kleed was een enorme eer voor Isabel Toledo. Michelle was op dat ogenblik een van de tien best geklede vrouwen op de lijst van het weekblad People, dat het leven van beroemdheden behandelt. Het kleed zorgde ook voor meer internationale aandacht voor haar modelijn. Sindsdien verschenen onder meer actrices Demi Moore, Debi Mazar of Debra Messing in creaties van Toledo.

Anne Klein

Toledo werd in 1961 geboren in Cuba als Isabel Izquierdo. Ze emigreerde op 8-jarige leeftijd met haar ouders naar de VS. Later studeerde ze mode aan het Fashion Institute of Technology (FIT) en aan Parson’s School of Design in New York. Uiteindelijk liep ze stage bij de legendarische Diana Vreeland, toen curator in het Metropolitan Museum.

Isabel Toledo begon in 1984 met haar eigen modelijn. In datzelfde jaar trouwt ze met Ruben Toledo. Samen met haar man vormde ze een flamboyant New Yorks modeduo. In 2006 ging ze even werken bij het modemerk Anne Klein, maar die samenwerking stopte snel.

Toledo ontving ook een National Design Award van Cooper Hewitt en was genomineerd voor een Tony Award voor de kostuums die ze maakte voor de musical ‘After Midnight’.