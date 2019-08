Op de Ninoofsesteenweg in Brussel is dinsdagochtend een man doodgeschoten bij een politieachtervolging. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie.

De achtervolging begon omstreeks 05.30 uur op de Diksmuidelaan in het centrum van Brussel en leidde naar de Ninoofsesteenweg. Daar opende de politie het vuur op het voertuig.

‘In de auto zaten twee inzittenden’, zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie. ‘Eén van hen raakte levensgevaarlijk gewond en werd eerst ter plaatse verzorgd door onze agenten en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.' Daar is de man aan zijn verwondingen overleden. De tweede inzittende werd door de politie opgepakt en wordt momenteel verhoord.

Over de reden voor de achtervolging geeft de politie momenteel geen details vrij. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht en heeft een onderzoek geopend. De Ninoofsesteenweg is door het incident gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.