Brazilië heeft maandag de noodhulp van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden in het Amazonegebied geweigerd. Een nieuw hoofdstuk in de ruzie tussen Bolsonaro en Macron.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag bekend dat de leiders van de G7 20 miljoen euro noodhulp vrijmaken voor het Amazonewoud. ‘We bedanken (de G7), maar die middelen kunnen misschien relevanter zijn voor de herbebossing van Europa’, verklaarde de kabinetschef Onyx Lorenzoni in een blogpost.

Brazilië weigert de noodhulp dus. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro reageerde maandag al ontstemd, en verweet Macron zijn land als ‘kolonie’ te bejegenen. Volgens hem zijn de bosbranden inmiddels onder controle. Zijn kabinetschef zei nog: 'Macron slaagt er zelfs niet in om een voorspelbare brand te vermijden in een kerk die deel uit maakt het werelderfgoed van de mensheid en hij wil ons land de les spellen?' Hij verwijst daarmee naar de brand in de Notre-Dame in Parijs op 15 april. 'Hij heeft nog veel werk in zijn land en in de Franse kolonies', aldus Lorenzoni.

'Niemand heeft nood aan een nieuw initiatief voor het Amazonegebied', verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araujo nog. Volgens hem zijn er al mechanismen onder het klimaatverdrag van de VN om de 'strijd tegen ontbossing en herbebossing te financieren'.

Macron en Bolsonaro zitten al enkele dagen op ramkoers. Bolsonaro pikte het niet dat de Franse diplomatie de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen. Volgens Macron had Bolsonaro ‘gelogen’ over zijn milieu- en klimaatengagementen. Op bepaald ogenblik werd de ruzie persoonlijk, toen Bolsonaro de echtgenote van Macron bij de twist betrok.